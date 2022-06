Cala il sipario sul Giro di Svizzera, martoriato dai tanti casi covid , tanto che a concludere la settimana elvetica ci sono solo 76 corridori sui 154 partiti domenica scorsa da Küsnacht . Si chiude con la vittoria dinella cronometro di Vaduz , con il belga che riscatta un Giro non proprio esaltante in salita. A vincere la classifica generale, è inveceche sorpassaproprio nella crono finale. Era dal maggio 2021 che il gallese non vinceva una generale, era al Tour de Romandie. Completa il podioche fa meglio di Higuita, ma non riesce anche lui nel sorpasso sul colombiano.