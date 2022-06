Ciclismo

Giro di Svizzera - "Ma come va Evenepoel?": rivivi il finale della crono del belga che vince a Vaduz

GIRO DI SVIZZERA - E sono 9 le vittorie di Remco Evenepoel in questa stagione, con il belga che aggiunge al proprio palmarés anche la cronometro di Vaduz, battendo Geraint Thomas e Stefan Küng. 2a crono vinta in stagione per Remco che aveva conquistato anche quella della Volta Algarve.

00:00:59, un' ora fa