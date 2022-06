Ciclismo

Giro di Svizzera - Rivivi tutti gli attacchi di Fuglsang, ma Vlasov non gli lascia respiro

GIRO DI SVIZZERA - Negli ultimi 10 km, il corridore più attivo è stato senz'altro Jakob Fuglsang. Prima ha messo a tirare la sua Israel, poi ci ha provato in prima persona per andare a caccia della vittoria di tappa in quel di Novazzano. I Bora Hansgrohe gli hanno però tolto tutte le chance: prima ha risposto Schachmann, poi ha fatto il resto Vlasov che è andato anche a vincere.

00:02:14, un' ora fa