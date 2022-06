Sagan è astintomatico e sta bene, ma certamente non è fortunato: il Covid infatti lo ha già fermato tre volte nell'ultimo anno e mezzo.

L'ottava tappa del Giro di Svizzera sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) dalle 15.00 con la telecronaca di Luca Gregorio e Wladimir Belli. La tappa sarà visibile anche in streaming, a partire dalle 13.25, su Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.