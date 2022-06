Ciclismo

Giro di Svizzera - Vlasov batte Geraint Thomas e Fuglsang, Pozzovivo recupera 13 posizioni. Evenepoel ko: gli highlights

GIRO DI SVIZZERA - Ancora non ci sono i tapponi di alta montagna, ma la classifica vive un profondo scossone nella frazione col circuito di Novazzano in torno a Mendrisio, dove Cadel Evans conquistò il titolo iridato nel 2009. Questa volta l'eroe è Vlasov che batte Fuglsang e Geraint Thomas che avevano messo a tirare la squadra. Pozzovivo barcolla, ma non molla, ko invece Evenepoel.

00:03:15, 34 minuti fa