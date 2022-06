Ciclismo

Giro di Svizzera - Vlasov: "La forma è buona e proverò a tenere la maglia fino a domenica"

GIRO DI SVIZZERA - Grande gioia per Aleksandr Vlasov che è riuscito nel colpo doppio a Novazzano. La vittoria di tappa e la maglia di leader dopo una frazione un po' pazza, anche caratterizzata dal caldo. E, aspetto non secondario, essere riuscito a mettere un po' di margine tra sé e Evenepoel in vista della crono di Vaduz.

00:00:41, un' ora fa