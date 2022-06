Duecentosessantotto giorni: tanto è durato il digiuno di. Un'eternità per un corridore del suo calibro, che dopo un inverno e una primavera difficili ritrova il sorriso in una corsa che gli ha dato molto in carriera. Lo slovacco si impone in volata nella terza tappa , anticipando lo sprint e bruciandosul traguardo di Grenchen. Si tratta del suo successo numero 120 in carriera e del 14esimo nella corsa elvetica, tradizionale terra di conquista del tre volte campione del mondo. Il migliore degli italiani è, sesto, mentre chiude decimoconserva agevolmente la maglia di leaderv della generale, mentreperde 53 secondi a causa di una caduta nel finale.