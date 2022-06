Peter Sagan è riuscito a sfruttare una delle rare occasioni a disposizione dei velocisti in questo Giro di Svizzera, aggiudicandosi la tappa di ieri. La quarta tappa presenta una sola vera difficoltà altimetrica, posta però nel finale di frazione. Pendenze che possono selezionare il gruppo e l'eventuale volata potrebbe essere un discorso rivolto agli sprinter resistenti.

Dove seguire in tv e streaming il Giro di Svizzera

La quarta tappa del Giro di Svizzera sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Wladimir Belli. La tappa sarà visibile anche in streaming partire dalle 15:35 su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Tappa molto lunga, 192 km, ma dal dislivello contenuto. Dopo una trentina di chilometri si affronta il GPM di 3a categoria del Kappelen (3,3km al 5,8%), poi una lunga fase contraddistinta da qualche breve strappo nel parte centrale della frazione. I due sprint intermedi precedono l'approccio al momento chiave della tappa: la salita di Sattel con i suoi 3,8 km al 7,6% movimenterà sicuramente la corsa. Ai -15 inizierà la picchiata verso il traguardo, con gli ultimi 3 chilometri sostanzialmente piani.

Tutte le salite

Al km 32,5 GPM 3a Categoria: Kappelen (3,3km al 5,8%)

Al km 176,5 GPM 2A Categoria: Sattel (3,8km al 7,6%)

I favoriti

Se il gruppo riuscirà a tenere il controllo della corsa sul GPM finale, i favoriti per l'arrivo di Brunnen sono i velocisti resistenti. Peter Sagan può sicuramente dire la sua, ma i rivali non mancheranno a partire da Matteo Trentin. Pidcock si è fatto vedere nello sprint di Grenchen e potrebbe riprovarci in questa tappa. Altro profilo da tenere d'occhio è quello di Matthews, solo ottavo ieri.

***** Hirschi, Sagan

**** Aranburu, Trentin,

*** Kragh Andersen, Pidcock, Matthews

** Bettiol, Ulissi, Cosnefroy

* Champoussin, Grossschartner, Ulissi, Kron

Info utili

-Orario di partenza: 12:40,

-Orario di arrivo: 17:07-17:33,

-Lunghezza: 192 km,

-Dislivello: 1938 metri

