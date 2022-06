Ciclismo

Tour de Suisse - Williams sorprende Schachmann e Evenepoel: rivivi la volata di Küsnacht

GIRO DI SVIZZERA - Niente da fare per Evenepoel che non riesce a sfrecciare nel circuito nonostante ben due tentativi sull'ultima salita prima e ai -1,7 km dal traguardo. Bravo Vlasov a seguirlo, poi si è chiusa in volata col successo di Williams della Barhain Victorious. 3° successo in carriera per lui e maglia di leader dopo la prima frazione.

00:01:19, 28 minuti fa