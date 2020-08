Interessante operazione degli organizzatori del Giro di Vallonia che, per evitare assembramenti di tifosi per le strade, hanno deciso di non svelare il percorso delle tappe se non a corridori e alle rispettive squadre, non pubblicando l'altimetria (con il riferimento delle città percorse) sul sito ufficiale della competizione.

I tifosi possono ormai assistere alle competizioni sportive, ovviamente rispettando il distanziamento sociale e l'uso della mascherine. Proprio oggi Prudhomme, direttore del Tour de France, ha fatto un appello a tutti i tifosi che si riverseranno sulle strade francesi, chiedendo loro di usare tassativamente le mascherine durante il passaggio dei corridori. Cosa non vista sempre alle varie corse già svolte in Francia: parliamo di Route d'Occitanie, Tour de l'Ain e Mont Ventoux Challenge.

In Belgio provano a tagliare la testa al toro facendo altro... Niente percorso svelato ai tifosi, così nessuno potrà conoscere le vie dove si snoderà, appunto, il Giro di Vallonia che comincerà domenica 16 agosto. In “campo” molti dei velocisti che si sono affrontati alla Milano-Sanremo, c'è il nostro Matteo Trentin, oltre a Sam Bennett, Caleb Ewan, Arnaud Démare, Bryan Coquard, Nacer Bouhanni, oltre a Degenkolb, Vendrame, Gilbert e il campione olimpico Van Avermaet.

Milano - Sanremo Van Aert fenomeno, Alaphilippe dà spettacolo: le 5 cose che abbiamo imparato dalla Milano-Sanremo 09/08/2020 A 09:21

Insomma ci saranno corridori di peso al Giro di Vallonia 2020, ma l'incertezza sul percorso potrà spingere i tifosi a guardarsi le corse da casa. Si sa già la città di partenza e quella di arrivo, ma non le strade esatte che verranno effettuate per arrivare al “luogo B”. Sarà una strategia vincente per evitare gli assembramenti?

Play Icon WATCH Trentin: "Infortunio? Mi hanno grattato come il formaggio grana, mi sono venuti sopra in quattro" 00:00:58

Milano - Sanremo Van Aert: "Festeggerò con un buon vino"; Alaphilippe: "Ci ho provato, ma ha vinto il più forte" 08/08/2020 A 18:30