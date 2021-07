Fabio Jakobsen è tornato a vincere, alzando finalmente le braccia al cielo. Proprio il corridore olandese che nell'agosto scorso ebbe un gravissimo incidente al Giro di Polonia, Deceuninck Quick Step che si sente finalmente tornato dopo una lunghissima riabilitazione. Felice per questo successo anche lo stesso Groenewegen, nonostante il suo 15° posto in volata. L'olandese è comunque contento nell'aver ritrovato un grande avversario avversario. Un giorno felice per tutto il mondo del ciclismo.è tornato a vincere, alzando finalmente le braccia al cielo. Proprio il corridore olandese che nell'agosto scorso ebbe un gravissimo incidente al Giro di Polonia, dopo il contatto con Groenewegen . A Héron era tornato a vincere proprio il corridore della Jumbo Visma, a Zolder è stata la volta di Jakobsen . Quasi un gioco del destino. Felicissimo, ovviamente, il corridore dellache si sente finalmente tornato dopo una lunghissima riabilitazione. Felice per questo successo anche lo stesso, nonostante il suo 15° posto in volata. L'olandese è comunque contento nell'aver ritrovato un grande avversario avversario.

Fabio JAKOBSEN

Penso che questo significhi la fine della mia riabilitazione. Penso di poter dire di essere completamente tornato. Non vedo l’ora di vincere altre tappe. Devo ringraziare molte persone. La mia ragazza, la mia famiglia, i medici e il team, senza di loro questo non sarebbe stato possibile. Questa è anche la loro vittoria. Sono così felice di essere in questa squadra e di farne parte anche nei prossimi anni. Insieme abbiamo lavorato sul mio ritorno ed è andato tutto bene

È stato un viaggio piuttosto lungo. Essere qui oggi dopo quell’incidente, è un momento emozionante per me, soprattutto perché anche la mia famiglia è qui e possono vedermi fare ciò che amo così tanto e vedermi ottenere la vittoria. Questi ultimi due mesi sono il risultato di un processo nel quale ho fatto un passo dopo l’altro, ho affrontato alcune battute d’arresto, ma ho continuato a combattere e a credere in me stesso

Dylan GROENEWEGEN

Jakobsen è tornato alla vittoria? È stato un periodo difficile per entrambi, ma molto di più per Fabio. Può essere un avversario e, fortunatamente siamo di nuovo avversari, ma è un avversario che mi piace molto. Penso anche che ci rendiamo migliori l’un l’altro. Non è stato un periodo divertente, soprattutto per Fabio. Posso solo avere molta ammirazione e rispetto per il fatto che sia tornato nuovamente a vincere

Solo 15° a Zolder? Dobbiamo vedere come possiamo fare meglio la prossima volta e metterci in una posizione migliore. Le gambe sono di nuovo molto buone, lo abbiamo visto ieri. A volte serve solo che gli ultimi pezzi del puzzle vadano a posto

