si ferma, di nuovo. Il corridore della Quick-Step Alpha Vinyle non prenderà parte alla terza tappa del(e nemmeno al resto della corsa, ovviamente). A dare la notizia è stata la stessa squadra belga. Una brutta notizia per il due volte campione del mondo, che dopo il brutto infortunio patito ad aprile alla Liegi-Bastogne-Liegi ha saltato il Tour de France 2022 per ritrovare la forma migliore. E ci stava anche riuscendo, visto il brillante successo di sabato sul Mur de Huy , nella prima frazione della corsa. A questo punto resta in dubbio la sua partecipazione allain programma sabato 30 luglio, mentre non dovrebbero esserci problemi per la(in partenza il 19 agosto da Utrecht).