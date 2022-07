Ciclismo

Giro di Vallonia - Arriva la fuga, ma parte Davide Ballerini: che stoccata! Rivivi la vittoria a Couvin

GIRO DI VALLONIA - Prima vittoria stagionale per il corridore canturino che vince in maniera clamorosa a Couvin. Il gruppo vede ormai la fuga e la sta per riprendere sulla linea del traguardo, quando Ballerini fa partire la stoccata vincene. Non ce n'è per nessuno e il corridore della Quick Step Alpha Vinyl vince quasi per distacco. Al 6° posto Matteo Trentin.

00:01:23, 33 minuti fa