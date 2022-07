Alaphilippe che Oier Lazkano, new entry della Movistar, ma la maglia di leader passa sulle spalle di Robert Stannard che col 4° posto di tappa si prende anche la leadership. Dopo le strade della Freccia Vallone, l'Ethias Tour de Wallonie ricalca lo stesso percorso della Liegi-Bastogne-Liegi. 7 GPM, più altri svariati dentelli, e 2748 metri di dislivello fanno male al gruppo, compresoche dopo aver vinto sul Mur de Huy non riesce ad essere performante allo stesso livello. Il campione del mondo si lascia scappare la fuga, ma anche la fuga composta da Vliegen, Robert Stannard, Skjelmose Jensen, Guillaume Martin e altri corridori che non gli erano lontani in classifica. Alla fine, a vincere è, new entry della Movistar, ma la maglia di leader passa sulle spalle diche col 4° posto di tappa si prende anche la leadership.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Oier Lazkano 4h12'40'' 2. Loïc Vliegen +2'' 3. Jesús Herrada +7'' 4. Robert Stannard +11'' 5. Mattias Skjelmose Jensen +11'' 6. Lorenzo Rota +11'' 7. Greg Van Avermaet +11'' 8. James Shaw +11'' 9. Maxim Van Gils +11'' 10. Frederik Goldstein +11''

Cronaca

Partono subito i primi scatti, ma fino al traguardo volante si resta tutti insieme con Alaphilippe che conquista i secondi di abbuono ad Aubel. Sul primo GPM di giornata, invece, parte la fuga con 6 corridori al comando. Ci sono Theuns (Trek Segafredo), Ben Swift (Ineos Grenadiers), Campenaerts (Lotto Soudal), Ivo Oliveira (UAE Emirates), Gianni Vermeersch (Alpecin Deceuninck) e Lazkano (Movistar). La fuga prende più di 2' di vantaggio, con la Quick Step Alpha Vinyl di Alaphilippe a fare l'andatura in gruppo. Passano le côtes ma il gruppo non rimonta, anche se davanti si assottiglia il numero dei componenti della testa della corsa. Dopo la Côte de Lorcé, infatti, restano solo Campenaerts, Lazkano e Gianni Vermeersch. Anche Vermeersch si stacca e, a 46 km dal traguardo, parte un altro drappello di corridori. Ci sono Van Avermaet, Wandahl, Uijtdebroeks, Jesús Herrada, Bidard, Healy, Ben Turner, Goldstein, Vanhoucke, Meurisse e i due italiani Rota e Baroncini.

I controattaccanti rientrano sulla fuga ma, al secondo traguardo volante, evade un altro drappello dal gruppo con la Quick Step Alpha Vinyl che non riesce a tenere controllare la corsa. Anzi, Alaphilippe si perde le azioni di Robert Stannard, Vliegen, Guillaume Martin e Skjelmose Jensen che gli erano vicini in classifica generale. Dal gruppo non rientrano più e Alaphilippe finisce per rialzarsi sapendo che perderà tutto. A 5 km dal traguardo, dopo l'ultimo dentello, restano invece a giocarsi la tappa Lazkano, Vanhoucke, Goldstein, Healy, Vliegen e Jesús Herrada. 5 km durissimi che fanno la selezione e uno dopo l'altro si staccano. Arrivati all'ultimo km prova a partire Vliegen, ma il corridore belga - che abita a 300 metri dall'arrivo - si fa rimontare e superare da Lazkano che vince in solitaria. Herrada fa 3°, mentre Stannard regola il gruppetto per il 4° posto davanti a Skjelmose Jensen, Rota, Van Avermaet e tutti gli altri della fuga. Basta questo al corridore dell'Alpecin Deceuninck per prendersi la maglia di leader.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Robert Stannard 8h18'57'' 2. Mattias Skjelmose Jensen +7'' 3. Lorenzo Rota +10'' 4. Loïc Vliegen +11'' 5. Guillaume Martin +11'' 6. Greg Van Avermaet +20'' 7. Cian Uijtdebroeks +22'' 8. James Shaw +28'' 9. Jesús Herrada +29'' 10. Maxim Van Gils +32'' 24. Julian Alaphilippe +8'09''

