Ciclismo

Giro di Vallonia - Lazkano guastafeste: Ballerini e Vanmarcke ripresi all'ultimo km

GIRO DI VALLONIA - Dopo non essere riuscito ad entrare nella fuga di giornata con quella azione nel finale, Lazkano fa il dispetto - per modo di dire - riprendendo gli ultimi due corridori rimasti in avanti. Erano Davide Ballerini e Sepp Vanmarcke, ripresi proprio al cartello dell'ultimo km.

00:00:41, 23 minuti fa