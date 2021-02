Ciclismo

Ciclismo, Tour du Haut-Var - Ciccone è già pronto, vince Mollema: gli highlights della 1a tappa

TOUR DES ALPES MARITIMES ET DU VAR - Si è partiti subito con una tappa molto impegnativa, con il passaggio per tre volte del Col de Gourdon. A spuntarla è stato Bauke Mollema, la cui sparata nel finale è stata mortifera per tutti, anche per Van Avermaet. A guidarlo Giulio Ciccone che si è preso il 5° posto. Debutti per Pinot, Quintana e Geoghegan Hart che finisce a terra.

