Prima stagionale per molti corridori, ma non è un bellissimo giorno per Geoghegan Hart che finisce a terra alla prima salita del 2021. Il corridore britannico, vincitore del Giro 2020, si rimette comunque in piedi e al lavoro per il capitano della Ineos: Geraint Thomas. Sono gli uomini della Trek Segafredo però a portare a casa la corsa, con Bauke Mollema che infila la stoccata vincente all'ultimo km del Col de Gourdon (da fare tre volte), in una frazione molto impegnativa di questo Tour de Huat Var. Performante anche Giulio Ciccone che alla fine si prende la 5a posizione al traguardo, alle spalle di Van Avermaet, Madouas e Woods.