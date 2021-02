Ciclismo

Tour du Haut-Var - Brambilla: "Devo ringraziare la Trek Segafredo, ha creduto sempre in me"

TOUR DU HAUT-VAR - Prima vittoria stagionale per Gianluca Brambilla che ci tiene a ringraziare la squadra per aver creduto sempre in lui, anche quando i risultati non arrivavano, considerando che l'ultima vittoria del classe '87 era datata 2016.

