Il Muro di Fayence impegna le gambe di tutti, anche di Bauke Mollema che era pronto alla stoccata vincente come già capitato a Gourdon. Questa volta c'è qualcuno che va più forte, con un Michael Woods scatenato che scatta a 400 metri dall'arrivo e va a prendersi la vittoria in solitaria. 2'' di margine su Mollema e sono comunque sufficienti per scavalcare il corridore della Trek Segafredo in vetta alla classifica generale. Ci sono anche Narváez e Gaudu, ma anche loro si devono arrendere allo strapotere del canadese. Giulio Ciccone, compagno di squadra di Mollema, chiude questa volta 12°, mentre Fabio Aru giunge al traguardo con 31'' di ritardo. A parte Narváez, per il Team Ineos è Sivakov il migliore con il russo che si piazza in top 10 mentre Geraint Thomas è 60° a 1'42''.