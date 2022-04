Tour du Jura con diversi corridori che avevamo già visto nella giornata precedente alla Gran Besançon-Doubs. Jesús Herrada, dopo la vittoria Ben O'Connor, Alla vigilia della Parigi-Roubaix si corre ancora in Francia, questa volta con ilcon diversi corridori che avevamo già visto nella giornata precedente alla Gran Besançon-Doubs., dopo la vittoria di Montfaucon , ci prende gusto e questa volta parte subito in fuga con altri 19 corridori. E che fuga visto che nel drappello di testa si trova anche battuto proprio al venerdì , oltre a Geniets, Madrazo e altri corridori interessanti. Il gruppo rientra, ma ai -81 c'è un nuovo attacco, ancora di Jesús Herrada e O'Connor. Questa sarà l'azione decisiva: Cofidis vs AG2R e questa volta a spuntarla è l'australiano che comincia a fare fondo in vista del prossimo Tour de France dove vuole confermare il piazzamento dello scorso anno.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Ben O'Connor 4h3'31'' 2. Jesús Herrada st 3. Axel Zingle +19'' 4. Julien Simon +22'' 5. Dorian Godon +24'' 6. Élie Gesbert +27'' 7. Lilian Calmejane +27'' 8. Nans Peters +30'' 9. Rudy Molard +34'' 10. Clément Champoussin +34''

20 corridori in fuga: ci sono anche O'Connor e Jesús Herrada

Dopo 15 km viene via la fuga e che fuga. 20 corridori all'attacco e tra questi in molti possono ambire alla vittoria a Nozeroy. Ci sono Maldonado e Rossetto (St Michel-Auber 93), Carisey (Go Sport-Roubaix), Jesús Herrada, Champion, Rochas e Zingle (Cofidis), Geniets (Groupama-FDJ), Molly (Bingoal Pauwels Sauces), Ben O’Connor (AG2R Citroën), Madrazo (Burgos), Bonneu (Sport Vlaanderen), Verschaeve (Lotto Soudal), Cabot, Doubey e Ferron (TotalEnergies), Owsian (Arkéa-Samsic), Heidemann (B/B Hotels), Galván (Equipo Kern Pharma) e Joalland (Nantes Atlantique).

Partono ancora Herrada e O'Connor

Solo 5 squadre non sono riuscite a piazzare nemmeno un uomo in fuga ed è la Lotto Soudal, che ha comunque Verschaeve là davanti, a fare il ritmo in gruppo. Ci vogliono 85 km per riportare il gruppo compatto, ma si susseguono altri attacchi come quelli in combinata di Rolland e Heidemann. I due della B/B Hotels guadagnano più di 1 minuto, ma da dietro ripartono. Ancora una volta Jesús Herrada che si sgancia con Ben O'Connor, Cabot, Ferron, Molly e Bregnhoj. I 6 corridori ritrovano in poco tempo Rolland e Heidemann nella testa della corsa, mentre dietro l'Arkéa Samsic e l'Equipo Kern Pharma provano a rientrare.

O'Connor vs Herrada sulla salita finale

Su uno strappo prima ancora di Mièges, O'Connor prova a staccare i compagni di fuga con il solo Jesús Herrada a rispondere presente. I due, a questo punto, si danno cambi regolari per non far rientrare Ferron e Cabot e la loro azione è efficace. Si giocano tutto O'Connor e Herrada sulla salita finale: l'australiano aspetta il punto più duro a 200 metri dall'arrivo e riesce a prendere quel margine necessario per lasciarsi alle spalle lo spagnolo.

