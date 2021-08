Pinot rimediò un clamoroso strappo muscolare. Da allora non è mai più riuscito a rientrare sui suoi livelli, anche per un altro problema fisico: il mal di schiena. Il corridore della Groupama-FDJ, in stagione, avrebbe dovuto fare il Giro d'Italia, ma alzò bandiera bianca al Tour of the Alps, capendo che non sarebbe andato da nessuna parte. Da allora Il Tour 2019 fu un'occasione persa. Era in corsa addirittura per la maglia gialla, ma proprio nel finale di quel Tour. Da allora non è mai più riuscito a rientrare sui suoi livelli, anche per un altro problema fisico: il. Il corridore della Groupama-FDJ, in stagione, avrebbe dovuto fare il Giro d'Italia, ma alzò bandiera bianca al Tour of the Alps, capendo che non sarebbe andato da nessuna parte. Da allora un periodo di pausa e qualcuno aveva pensato al ritiro dal professionismo ( come per Fabio Aru ). Ma Pinot ha ancora voglia di fare ed è rientrato al Tour du Limousin. E non è neanche andato male nella prima frazione di Sainte-Feyre , anzi.

Avevo paura delle lunghe salite

Per me la paura maggiore erano le salite lunghe. Ad aprile mi dovevo addirittura fermare per delle pause in una salita di 10 km per rilassare la mia schiena. A Tignes sono riuscito a fare, senza fermarmi, salite lunghe un’ora, più volte al giorno, quindi ho capito che le cose stavano andando meglio. [Pinot all'Equipe]

Tour du Limousin Torna Pinot, poi vince Laporte a Sainte-Feyre: Fiorelli 5° 22 MINUTI FA

Le cose stanno andando bene

Ho fatto tante cose e visto tante persone, ognuna delle quali ha contribuito con un mattoncino alla mia ricostruzione. Ho guadagnato un 1% al giorno, non ci sono stati sbalzi in avanti da un giorno all’altro. Se ho pensato al ritiro dal ciclismo? Sono impaziente di attaccare ancora un numero sulla schiena. Le gambe penso che siano abbastanza buone. Basandomi sulla qualità degli allenamenti e sui numeri che sto facendo, sento che le cose stanno andando bene

La gente ha detto cose stupide su di me

Voglio dimostrare che ci sono ancora, perché le persone hanno parlato molto dallo scorso anno, dicendo che ero in vacanza, godendomi la vita, facendo grigliate e che non avevo la giusta mentalità. Un sacco di cose stupide. Ho ancora un orgoglio e un po’ di stima di me, voglio dimostrare chi sono

Ciclismo da ricordare: Pinot trascinato al traguardo!

Vuelta di Spagna Vuelta 2021: risultati e highlights di tutte le tappe 15/08/2021 A 02:17