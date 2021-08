Non c'è solo la Vuelta , il panorama ciclistico internazionale offre anche ilche è appena partito. Una corsa a tappe breve molto interessante, che vede il ritorno alle corse di Thibaut Pinot che non gareggiava dal Tour of the Alps dell'aprile scorso, quando decise - a causa di una condizione fisica deficitaria - di. Anche il corridore della Groupama-FDJ si è fatto notare durante la prima tappa , che ha visto l'attacco di tanti ottimi corridori, come Madous, Cosnefroy, Barguil e del nostro. Nonostante le salite che hanno caratterizzato la frazione di Sainte-Feyre, l'arrivo era destinato ad una volata e così è stato con il successo diche centra la sua terza vittoria stagionale (il corridore della Cofidis verrà però sostituito da Cimolai a fine stagione ). Ottimo piazzamento perche fa 5°, in attesa di altre occasioni.