Ciclismo

Ciclismo, Tour du Rwanda - Restrepo crolla: vince Main, maglia a Laurance. Gli highlights della 4a tappa

TOUR DU RWANDA - Dopo aver fatto il bello e il cattivo tempo per tre tappe, Restrepo crolla nella 4a frazione, quella con arrivo a Gicumbi (su una salita al 4,4%). Sono tante in realtà le salite di giornata e a mettersi in mostra è il 21enne della B/B, Laurance che va a prendersi la maglia dopo il 15° posto a 3'' dal vincitore. Ad alzare le braccia al cielo e il sudafricano Main.

00:09:03, 43 minuti fa