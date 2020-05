Play Icon Guarda

Ciclismo

L'Alpe du Zwfit come l'Alpe d'Huez: 46,5 km e 21 tornanti, si va a a 1710 metri d'altitudine

Si sale allo Zwift Tour for All con l'ultima tappa che percorre - in maniera virtuale - le stesse pendenze del mitico Alpe d'Huez