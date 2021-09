Ciclismo

Ciclismo, Tour of Britain - "Mamma che caduta!": corridore finisce a terra e la bici vola via

TOUR OF BRITAIN - La sesta tappa è appena partita, ma un corridore trema subito a causa di una caduta mentre si trovava in fondo al gruppo. Ma come ha fatto la bici a volare così?

00:00:19, 19 minuti fa