Ciclismo

Ciclismo, Tour of Britain - Van Aert fa poker! Hayter cotto: il belga vince anche la classifica

TOUR OF BRITAIN - Wout van Aert ne ha ancora e, dopo aver vinto le frazioni di Bodmin, Great Orme e Gateshead, conquista anche la tappa finale di Aberdeen. Battuti allo sprint Greipel e Cavendish ma, soprattutto, distanziato Hayter che non riesce a fare la volata. Il corridore della Ineos Grenadiers chiuderà al 11° e per il gioco degli abbuoni, il belga si porta a casa anche la classifica generale

00:02:58, un' ora fa