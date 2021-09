Ciclismo

Ciclismo, Tour of Britain - Van Aert: "Mondiale? Mi sono sentito molto bene in questa settimana..."

TOUR OF BRITAIN - Wout van Aert lancia un messaggio a tutti. Dopo 4 vittorie al Tour of Britain e la conquista della classifica generale, il belga confessa di essere in un buono stato di forma e di puntare fortemente al Mondiale di casa nelle Fiandre.

00:02:38, 40 minuti fa