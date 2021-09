Ciclismo

Ciclismo, Tour of Britain - Van Aert piazza il tris, Alaphilippe ancora ko: Hayter tiene la maglia per 4''

TOUR OF BRITAIN - Finale al cardiopalma a Gateshead, come in tutti gli altri giorni. Van Aert coglie la sua terza vittoria nella corsa britannica battendo in volata i rivali di classifica: Hayter fa 2°, Alaphilippe 3° e ancora una volta piazzato. Grazie agli abbuoni, però, il corridore della Ineos Grenadiers resta in testa alla classifica per soli 4'' su van Aert.

