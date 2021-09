Ciclismo

Tour of Britain - La scena più bella che vedrete oggi: Eenkhoorn regala la borraccia al bambino che prova a staccarlo

TOUR OF BRITAIN - La scena più bella che vedrete oggi, ma anche della settimana. Ovviamente parliamo per i fan di ciclismo. C'è la fuga al Tour of Britain e un bambino, a bordo strada, prova a staccare i componenti di questo drappello (c'è anche il nostro Ballerini). Ecco che Pascal Eenkhoorn, della Jumbo Visma, lo passa e gli regala la borraccia. Sarà uno dei giorni più belli per il bimbo.

00:00:47, 19 minuti fa