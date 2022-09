Ciclismo

Tour of Britain - A Sunderland arriva la fuga: vince Bonneu a sorpresa, rivivi l'arrivo

TOUR OF BRITAIN - Il gruppo non arriva in tempo per la seconda volata di gruppo al Tour of Britain. Questa volta vince Bonneau che conquista il suo secondo successo in carriera, anticipando tutti a Sunderland. Il plotone arriva appena dietro regolare da Jordi Meeus che si piazza al 5° posto davanti a Jake Stewart e Gonzalo Serrano.

00:01:15, 33 minuti fa