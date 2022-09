Ciclismo

Tour of Britain - Pidcock ancora ko in volata, vince Jordi Meeus a Mansfield: rivivi l'arrivo. A Serrano la classifica

TOUR OF BRITAIN - Dopo aver perso da Gonzalo Serrano il giorno prima, Pidcock si rituffa in una volata ma questa viene sconfitto da Jordi Meeus che all'arrivo di Mansfield si mette alle spalle anche Aniolkowski, Samuel Watson e Van Poucke. La classifica generale viene chiusa per l'annullamento delle ultime tre tappe in segno di lutto per la morte della Regina Elisabetta. Vince così Gonzalo Serrano

00:03:18, un' ora fa