Ciclismo

Tour of Hellas - Tagliani e Baroncini ci provano, vince Toudal, classifica a Gate: gli highlights

TOUR OF HELLAS - Il Giro della Grecia, che ci ha fatto divertire più per le cadute, si chiude col successo di Emil Toudal che batte tutti nella volata di Ioannina, conquistando così la sua prima vittoria in carriera. Si piazzano rispettivamente al 4° e 5° posto Filippo Tagliani e Filippo Baroncini. Classifica generale ad Aaron Gate che vince con quasi 2' di margine su Teugels, Zardini è 7°.

00:03:04, un' ora fa