Ciclismo

Ciclismo, Ladies Tour of Norway - Hosking vince la volata, Chiara Consonni 3a: generale a van Vleuten

LADIES TOUR OF NORWAY - Il Giro di Norvegia al femminile si chiude con la vittoria della Hosking a Halden dopo il gran lavoro di Lucinda Brand. Ko la Rivera, al 3° posto la nostra Chiara Consonni. Tutto fatto invece per la van Vleuten che conquista la classifica generale e fa 83 successi in carriera davanti alla Moolman-Pasio e alla Faulkner.

00:02:59, un' ora fa