Ciclismo, Ladies Tour of Norway: Markus due volte in fuga, Rivera beffata, Gasparrini 11a: gli highlights

LADIES TOUR OF NORWAY - Andiamo a rivedere quanto accaduto nella 2a tappa del Giro di Norvegia al femminile con la vittoria di Riejanne Markus che in pratica va due volte in fuga. Prima per raggiungere le battistrada con un'azione a 47,8 km dall'arrivo, poi - una volta rientrato il gruppo - riparte a caccia della vittoria. È 11a la migliore delle italiane: Eleonora Camilla Gasparrini della Valcar.

00:01:36, 31 minuti fa