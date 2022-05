Ciclismo

Giro di Norvegia - Ethan Hayter batte Teunissen in volata: Johannessen sfila la maglia a Evenepoel

GIRO DI NORVEGIA - A Geilo arriva la quarta vittoria stagionale per Ethan Hayter che batte tutti in volata: ko Teunissen, Johannessen, Bevin, Haller e Asgreen. Neanche nei 10 Evenepoel che, con il gioco degli abbuoni, perde la maglia di leader. Il campione belga viene superato in classifica proprio da Hayter e da Johannessen che, invece, è la nuova maglia gialla.

00:01:13, un' ora fa