Ciclismo

Giro di Norvegia - Marco Haller si prende la volata: Kristoff, Filippo Fiorelli e Mads Pedersen ko

GIRO DI NORVEGIA - Dopo la stoccata di Evenepoel sul Gaustatoppen, è tempo di volata. È uno sprint però particolare a Kristiansand, con i treni non prontissimi, con tanti uomini scarichi per l'inseguimento a Van Hooydonck. Vince, un po' a sorpresa, Marco Haller che batte Vernon, Kristoff, Van Asbroeck, Teunissen, Fiorelli e Mads Pedersen. L'austriaco non vinceva dal 2015, ai campionati austriaci.

00:01:40, 21 minuti fa