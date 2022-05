Ciclismo

Giro di Norvegia - Remco Evenepoel fa 3 su 5 in Norvegia: vince anche a Sandnes

GIRO DI NORVEGIA - Evenepoel assoluto dominatore del Giro di Norvegia con 3 vittorie su 5 fino a questo momento. Il campione belga batte tutti allo sprint ristretto di Sandnes, mettendo altro fieno in cascina per il discorso classifica generale. Sono 7 le vittoria da inizio stagione per Evenepoel.

00:00:57, Ieri A 02:18