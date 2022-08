Ciclismo

Ciclismo - Alexandra Manly spezza la tirannia di Vos: grande volata al Tour of Scandinavia

CICLISMO, TOUR OF SCANDINAVIA - Alexandra Manly vince la 4ª tappa con una grande volata, superando quasi sul traguardo Chloe Hosking e Laura Tomasi. Stavolta nulla da fare per la cannibale Marianne Vos, la cui "tirannia" di successi in questa "Battaglia del Nord" si ferma a tre successi consecutivi.

00:03:00, 29 minuti fa