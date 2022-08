Ciclismo

Ciclismo - Brutta caduta in coda al gruppo durante il Tour of Scandinavia

CICLISMO, TOUR OF SCANDINAVIA - Durante la quarta tappa, brutta caduta in coda al gruppo per diverse corritrici. Nessuna ciclista di classifica coinvolta, con Cecilie Uttrup Ludwig abile nello schivare all'ultimo momento il potenziale impatto.

00:00:37, 37 minuti fa