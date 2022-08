Ciclismo

Ciclismo, Tour of Scandinavia 2022 - Cecilie Uttrup Ludwig si prende tutto: tappa e maglia. Gli Higlights

TOUR OF SCANDINAVIA - La quinta tappa del Tour of Scandinavia 2022 vede il trionfo di Cecilie Uttrup Ludwig. La portacolori della FDJ-Suez-Futuroscope ha vinto sul traguardo di Norefjell, al termine dei 127 chilometri di corsa. Ludwig ha preceduto Liane Lippert (Team DSM) in un arrivo a due, originato dopo l’attacco della tedesca lungo le rampe dell’impegnativa salita finale.

00:05:09, un' ora fa