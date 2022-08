Ciclismo

Tour di Scandinavia - Marianne Vos: "Ci siamo preoccupate allo scatto della Vollering, poi squadra perfetta"

TOUR DI SCANDINAVIA - La capitana della Jumbo Visma spiega quanto successo nella tappa di Helsingør in cui è successo di tutto. È vero che è finita in volata con il successo n° 243 della Vos, ma è altrettanto vero che ci sono stati anche attacchi delle donne di classifica come quello di Demi Vollering.

00:01:44, un' ora fa