L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Dylan Groenwegen 4h12'51'' 2. Lionel Taminiaux st 3. Pascal Ackermann st 4. Filippo Fiorelli st 5. Luca Colnaghi st 6. Fabio Felline st 7. Vincenzo Albanese st 8. Michele Gazzoli st 9. Matevz Govekar st 10. Mattia Bais st 73. Tim Merlier +1'15''

6 in fuga, poi arriva Repa

La fuga non parte subito, ma il traguardo volante di Lenart diventa il trampolino di lancio ideale per qualche attacco. Ecco che partono, ai -147 dal traguardo, Canal (Euskaltel Euskadi), Marquez (Equipo Kern Pharma), Jeromel (Team Kranj), Rovder (Dukla Banska Bystrica), Stachowiak (HRE Mazowsze Serce Polski) e Jarc (Adria Mobil). I 6, però, non vanno oltre i 2 minuti di vantaggio. Prima del secondo traguardo volante di giornata, quello di Sentju, si sgancia dal gruppo anche il ceco Repa che dopo qualche km rientra già sulla testa della corsa. Il corridore della Equipo Kern Pharma va così a sprintare per prendersi i secondi di abbuono e scalzare Tolio dalla vetta della classifica dei giovani. Questo il perché della sua azione, tanto che Repa si stacca qualche km più tardi lasciando subito la fuga.

Mohoric spacca in più tronconi il gruppo

La corsa si spacca dopo il traguardo volante, con un dentello che rompe la fuga, ma anche il plotone. È Mohoric a fare l'azione, con un ritmo che mette in difficoltà i velocisti presenti. Groenewegen e Albanese sono in gruppo, si staccano invece Ackermann e Merlier. Intanto Pogacar marca a vista sia Mohoric che Novak, che ora è diventato il suo vero avversario per la classifica generale. Ackermann riesce a rientrare abbastanza presto, Merlier invece sembra alla deriva. È comunque in gruppetto bello importante e a piccoli passi sembra vicino al ricongiungimento a 10 km dall'arrivo. Ecco che Groenewegen mette a tirare Sobrero che con due pedalate respinge il rientro degli attardati.

Groenewegen vince la volata

Sarà volata. In rampa di lancio Albanese e Gazzoli, ma il più agguerrito sembra Fiorelli che si fa lanciare da Colnaghi. I due della Bardiani-CSF-Faizané sbagliano però i tempi, Fiorelli parte troppo presto e viene sverniciato da un Groenewegen in forma che domina la volata di Rogaška Slatina. È Taminieux a fare 2°, compagno di squadra di Merlier, che anticipa Ackermann al traguardo. Solo 4° Fiorelli davanti a Colnaghi, Felline, Albanese e Gazzoli.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Rafal Majka - 2. Domen Novak +6'' 3. Tadej Pogacar +7'' 4. Vojtech Repa +58'' 5. Luka Mezgec +58'' 6. Nicola Conci +58'' 7. Matej Mohoric +58'' 8. Lucas Hamilton +58'' 9. Davide Gabburo +58'' 10. Paul Double +58''

Rivivi la 2a tappa del Giro di Slovenia

