Solo due tappe al termine del Giro di Slovenia, con quella in programmaTadej Pogacar parte con tutti i favori del pronostico: la dimostrazione di forza messa in pratica dal fenomeno della UAE-Emirates nella terza tappa ha confermato le impressioni della vigilia., anche se il nome a sorpresa per il podio potrebbe arrivare proprio dal nostro paese.

La quarta tappa del Giro di Slovenia sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) dalle 13:00 con la telecronaca di Fabio Panchetti e Marco Cannone. La tappa sarà visibile anche in streaming su Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.