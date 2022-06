TadejPogacar ha vinto ancora e ha Parliamoci chiaro. Il Giro di Slovenia non era il massimo della concorrenza, facendo il confronto con il Giro del Delfinato o il Giro di Svizzera, maha vinto ancora e ha attaccato a più riprese su tutti i terreni, legittimando un dominio senza se e senza ma. Lo sloveno ha così portato a casa la sua 11esima vittoria in carriera nelle corsa a tappe, ma dal 2020 l'esplosione quasi senza precedenti. Nello specifico, grazie alla vittoria di quest'anno, davanti a Majka e Novak , fanno 10 successi in stagione tra UAE Tour (+2 tappe), Tirreno-Adriatico (+2 tappe), Giro di Slovenia (+2 tappe) e la prodezza alla Strade Bianche

Percorso, quasi, netto in vista del Tour de France dove il corridore dell'UAE Emirates sfiderà ancora Roglic per la classifica generale, ma anche Vlasov, Daniel Martínez, Vingegaard, Ben O'Connor e gli altri, anche se resta il favorito assoluto n° 1. E se dovesse vincere ancora, farebbe tripletta alla Grande Boucle, come Froome nel 2017. Solo che Pogacar lo farebbe a quasi 24 anni.

Corsa Piazzamento Volta Valenciana 2020 1° UAE Tour 2020 2° Giro del Delfinato 2020 4° Tour de France 2020 1° UAE Tour 2021 1° Tirreno-Adriatico 2021 1° Giro dei Paesi Baschi 2021 3° Giro di Slovenia 2021 1° Tour de France 2021 1° UAE Tour 2022 1° Tirreno-Adriatico 2022 1° Giro di Slovenia 2022 1°

lockdown. Pogacar aveva cominciato quella stagione con il successo nella classifica generale della Volta Valenciana prima di venir sconfitto da Adam Yates all'UAE Tour. Dopo il lockdown ha lasciato davvero le briciole. La vittoria del Tour de France con quella cronometro su UAE Tour e Tirreno-Adriatico, prima del ko contro Roglic al Giro dei Paesi Baschi. E poi di nuovo Giro di Slovenia, Tour de France e, in questo 2022, UAE Tour, Tirreno-Adriatico e Giro di Slovenia. Fanno 9 vittorie sulle 12 corse a tappe disputate dal 2020 ad oggi. Ma dicevamo dell'esplosione dal 2020. Assolutamente sì, ancora prima dal nefasto. Pogacar aveva cominciato quella stagione con il successo nella classifica generale dellaprima di venir sconfitto da Adam Yates all'UAE Tour. Dopo il lockdown ha lasciato davvero le briciole. La vittoria delcon quella cronometro su Roglic a La Planche des Belles Filles , poi nel 2021 ha piazzato in fila, prima del ko contro Roglic al Giro dei Paesi Baschi. E poi di nuovoe, in questo 2022,e Giro. Fannodisputate dal 2020 ad oggi.

Tra i corridori più vincenti nelle corse a tappe, parliamo solo di quelli in attività, Pogacar sale già a quota al 6° posto appena alle spalle di Vincenzo Nibali. E parlando di vittorie singole, con il 1° posto di Novo Mesto, Pogacar fa cifra tonda. 40 per lo sloveno dal 2019 ad oggi, quando vinse la 2a tappa della Volta Algarve davanti a Poels e Enric Mas.

