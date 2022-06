il Giro di Slovenia 2022 è pronto a conoscere il suo atto conclusivo. Per la vittoria della classifica generale i giochi sono praticamente chiusi, tanta è la superiorità del duo emiratino, mentre in ottica vittoria di frazione c’è spazio per parecchi ciclisti. Lo strappo di 2000 metri posizionato a nove chilometri dall’arrivo di Novo Mesto fa gola a tanti, Dopo due tappe di montagna (la terza e la quarta) dominate da Tadej Pogacar, da Rafal Majka e da tutto il Team UAE-Emirates,Per la vittoria della classifica generale i giochi sono praticamente chiusi, tanta è la superiorità del duo emiratino, mentre in ottica vittoria di frazione c’è spazio per parecchi ciclisti. Lo strappo di 2000 metri posizionato a nove chilometri dall’arrivo di Novo Mesto fa gola a tanti, magari anche allo stesso Tadej Pogacar . In casa Italia speranze su Albanese (Eolo-Kometa).

La quinta tappa del Giro di Slovenia sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) dalle 13:00 con la telecronaca di Fabio Panchetti e Marco Cannone. La tappa sarà visibile anche in streaming su Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

L’ultima tappa, che prenderà il via da Vrhnika, dovrebbe vedere nuovamente protagoniste le ruote veloci. Anche se il GPM di Trška Gora (2 km al 9%) posto a nove chilometri dal traguardo di Novo Mesto, potrebbe complicare non poco i piani dei velocisti e delle rispettive squadre, offrendo una ghiotta occasione per qualche scatto di chi vorrà provare un colpo di mano.

Tutte le salite

-Al km 146.2 Trška Gora (3a categoria): 2km al 9% di pendenza media

I favoriti

Per un arrivo dedicato alle ruote veloci, il favorito non può che essere Dylan Groenewegen. Il missile della BikeExchange sta crescendo di condizione e vuole lasciare il Giro di Slovenia con un trionfo in volata. Lo stesso discorso si può fare per Vincenzo Albanese della Eolo-Kometa, che è quarto in classifica generale ed è ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Oltre a queste due teste di serie, nel ruolo di outsider possiamo trovare Pippo Fiorelli e Luca Colnaghi (Bardiani), Matej Mohoric (Bahrain), Pascal Ackermann (UAE), Lionel Taminiaux (Alpecin), Michele Gazzoli (Astana) e Mattia Bais (Androni Drone Hopper).

***** Groenewegen

**** Albanese, Fiorelli, Ackermann

*** Colnaghi, Taminiaux, Gazzoli

** Mohoric, Canal, Gabburo, Govekar

* Bais, Chirico, Bagues, Nicolau, Pogacar

Info utili

-Orario di partenza: 11.20;

-Orario d'arrivo: tra le 15.02 e le 15.25;

-Lunghezza: 155.7 km;

-Dislivello: 1437 metri;

