Tour of Taiwan, terra di ciclismo dal 1978

Una corsa che si svolge in uno dei panorami più suggestivi dell’Asia Tour, il Tour of Taiwan, corsa che nasce nel 1978. Anche il 2021 avrà la sua edizione per un totale di 690km tra romantici paesaggi e cultura, un buon mix per apprezzare ancora di più il Tour of Taiwan.

