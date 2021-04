Ciclismo

Bais in fuga, Quintana scatta ma Simon Yates è troppo forte: gli highlights della 2a tappa

TOUR OF THE ALPS - Nella fuga iniziale c'è Davide Bias che, come il fratello Mattia, parte da lontanissimo. Tentativo di fuga poi neutralizzato dall'Arkéa Samsic di Nairo Quintana che prova uno scatto sul Kaunergrat, ma viene respinto da Simon Yates che fa il vuoto sul secondo GPM di giornata. Vittoria e maglia verde di leader per il corridore della BikeExchange.

00:05:22, un' ora fa