Ciclismo

Ciclismo - Simon Yates predica calma: "Il Tour of the Alps non è ancora finito"

TOUR OF THE ALPS - Yates ha 45'' di vantaggio su Sivakov e 1'04'' sul duo Daniel Martin-Pello Bilbao, con il basco che proprio oggi ha rosicchiato qualche secondo. Mancano due tappe e il corridore della Bike Exchange è sicuro che i giochi non siano ancora conclusi.

00:00:44, 41 minuti fa