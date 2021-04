Buona la terza per. Il corridore della BORA Hansgrohe era stato uno degli uomini-fuga in questo, sfiorando il successo nella seconda tappa vinta da Gianni Moscon . L'ultimo tentativo, però, è quello vincente: l'austriaco saluta i compagni di fuga a 16 km dal traguardo e si invola nella discesa verso Riva del Garda, per un successo che ai punti ha di certo meritato. Alle sue spalle, a distanza di sicurezza, chiudonogli unici a resistere al ritorno del gruppo maglia verde a parte il vincitore. I big non si fanno del male: nessun attacco, nessuna scintilla e buon per. Il britannico controlla la corsa senza affanni e conquista la classifica generale, dopo cinque giorni da padrone. Il miglior viatico possibile verso il Giro d'Italia.