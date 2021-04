Ciclismo

Ciclismo, Tour of the Alps: Matteo Fabbro "Siamo andati vicini alla vittoria, ci riproveremo"

TOUR OF THE ALPS - Le parole di Matteo Fabbro (BORA-Hansgrohe) alla vigilia della quarta tappa. Il corridore italiano è andato in fuga il giorno precedente e ha chiuso al quarto posto.

00:01:16, un' ora fa